„Ich habe nichts gegen Schwalben, aber wer zahlt den Dreck?“, macht der Landwirt Valentin-Ernst Filler (70) vulgo Hainsch aus Drauhofen bei Tainach in der Gemeinde Völkermarkt seinem Ärger Luft. Unter dem Dach seines mehrstöckigen Wohnhauses haben sich heuer erstmals Schwalben angesiedelt, die mittlerweile schon über zehn Nistplätze an der Fassade errichtet haben. Bei den im April auf seinem Hof angekommenen Zugvögeln müsse es sich um eine „neue Schwalbenart“ handeln, denn diese würden – im Gegensatz zu den seit Jahrzehnten in seinem Schweinestall oder in der Autogarage brütenden Rauchschwalben – Lehmnester an der Mauer seines Hauses bauen.