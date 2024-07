Nach dem Rücktritt von Jürgen Lamprecht (SPÖ) war in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela der Posten des Ersten Vizebürgermeisters vakant. Für den 47-jährigen Unternehmer ließen sich die vielfältigen Aufgaben des Amtes „leider“ nicht mehr mit seiner Arbeit und seinem Privatleben vereinbaren. Nun fand die SPÖ mit Gemeinderätin Manuela Lobnik (30) eine Nachfolgerin, die von der Fraktion einstimmig gewählt wurde. Die studierte Betriebswirtin schaffte im April des Vorjahres mit erst 29 Jahren als jüngste Mandatarin in der laufenden Periode den Einzug in den Landtag.