Ein 50 Millionen Euro schweres Bauprojekt will die Austrian Power Grid AG (APG) in den nächsten Jahren in Südkärnten umsetzen: die Generalerneuerung der 110kV-Leitung (Jauntal-Leitung) vom Umspannwerk Schwabeck in der Gemeinde Lavamünd bis zum Umspannwerk Obersielach bei Völkermarkt. „Die bestehende Leitung wurde zum Teil bereits in den 1940er-Jahren errichtet und muss nunmehr aufgrund ihrer langen Betriebsdauer und den energiewirtschaftlichen Anforderungen der Stromzukunft rasch und zeitnah generalerneuert werden“, erklärt Stefan Walehrach von der APG-Unternehmenskommunikation. Auf einer Trassenlänge von 19 Kilometern werden 76 Masten erneuert, der Großteil der Strecke verläuft durch die Gemeinde Ruden.