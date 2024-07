Am 23. Juli wurde mit dem Aufbau in Eberndorf/Dobrla vas begonnen, ab 26. Juli heißt es dann: Manege frei! Nach zwei Jahren Pause macht der „Circus Althoff“ wieder im Bezirk Völkermarkt Station. Familie Degani – sie entstammt der berühmten Zirkusfamilie Althoff – kommt aus Deutschland, macht aber immer wieder gerne in Österreich Halt. Vom 26. Juli bis 4. August gastiert das traditionsreiche Zirkusunternehmen in Eberndorf. Beim Parkplatz der ehemaligen Sommerrodelbahn in Buchhalm in Eberndorf sind die Zelte aufgebaut. „Rund 500 Personen haben Platz. Nachdem unsere Zelte gut durchlüftet sind, ist die Temperatur während unserer Vorstellungen auch bei Hitze sehr angenehm“, erklärt Tournee-Leiter Christoph Drexler. Vorstellungen finden täglich um 18 Uhr statt (Sonntag um 11 Uhr), am 29. Juli und am 1. August ist spielfrei.

Nachwuchs bekommen

Mit den teils internationalen Gast-Artisten gehören zwölf Personen der Zirkusfamilie an. Mit akrobatischen Einlagen in schwindelerregender Höhe, Jongleur-Kunst, Ballett-Einlagen, „Kautschuk-Akrobatik“ und der Feuerschlucker-Show begeistert der „Circus Althoff“ immer wieder sein Publikum. Die Lacher auf seiner Seite hat hingegen Clown Peppo, der das Publikum in seine Späße mit einbezieht. Neben den Artisten gehören auch Pferde, Lamas, Alpakas und Ziegen zum Zirkus. Insgesamt sind es 30 Tiere, die in der Pause gestreichelt und gefüttert werden dürfen. Darunter seit Kurzem auch ein Esel- und ein Ziegenbaby.

In der Manege selbst galoppieren nur die Pferde und Ponys. „Die Auflagen für Zirkusse werden immer strenger. Früher durften auch Tiere, wie Löwen, Bären und Elefanten gehalten werden, aber seit 2003 nicht mehr. Derzeit wird diskutiert, ob künftig überhaupt noch Lamas in Zirkussen sein dürfen“, gibt Drexler einen Einblick in das Zirkusleben. Nach einigen Aufenthalten in der Steiermark ist die Truppe nun nach Kärnten weitergereist.

„Der Circus Althoff feiert heuer sein 350-jähriges Bestehen und ist somit der älteste Zirkus der Welt. Der Zirkus wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Wir freuen uns, dass wir nun wieder in Kärnten zu Gast sein dürfen“, sagt Drexler, der gebürtig aus Niederösterreich stammt und den „Circus Althoff“ seit mittlerweile acht Jahren begleitet. Nicht nur ihn fasziniere, dass man als Teil einer Zirkusfamilie viel reist und viele Orte kennenlernt.

Bei den Vorbereitungen und beim Aufbau hilft die ganze Zirkusfamilie mit. Sie alle sind froh, wieder uneingeschränkt reisen und auftreten zu können. Immerhin war die Corona-Pandemie eine Feuerprobe für das Genre Zirkus. Die zweijährige Zwangspause hat der Zirkusbranche sehr geschadet. „Auch abgesehen von Corona werden die Zeiten vor allem finanziell immer härter“, sagt Drexler. Um der gesamten Familie den Zirkusbesuch leistbar zu machen, findet am Premierentag am 26. Juli der Familientag statt. An dem Tag zahlen alle Erwachsenen Kinderpreise. Am 2. August hingegen zahlen Kinder auf allen Rängen einheitlich 7 Euro. Ansonsten belaufen sich die Kartenpreise – je nach Kategorie – bei Erwachsenen zwischen 20 und 30 Euro und bei Kindern zwischen 15 und 20 Euro. Informationen gibt es unter der Nummer 0660/153 49 83.