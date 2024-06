Seit der ehemalige österreichische Nationalspieler Martin „Hinti“ Hinteregger wieder zurück in seiner Kärntner Heimat ist, ist er auf vielen Fußballplätzen anzutreffen. Das letzte Spiel der Saison 2023/24 in der Unterliga Ost hatte „Hinti“, Spielertrainer bei seinem Heimatverein SGA Sirnitz, gegen den SC St. Veit, das mit 0:2 zugunsten der neu gekürten St. Veiter Meister ausfiel.

Auch der ehemalige WAC-Torwart Alexander Kofler war vor Ort © Patrick Sommeregger-Baurecht

Vor Kurzem wurde Hinteregger auch in Rückersdorf gesichtet. Dieses Mal aber nicht, um selbst zu spielen. Er war zu Gast beim Billa-Cup, bei dem 12 von dem Supermarkt gesponserte Nachwuchsmannschaften der Altersklasse U12 aus Kärnten und Osttirol gegeneinander antraten. Am Ende setzte sich der SF Rückersdorf als Sieger durch, die Plätze 2 und 3 gingen an Union Matrei und ASKÖ Köttmannsdorf.

Der SF Rückersdorf setzte sich als Sieger durch © Patrick Sommeregger-Baurecht

1200 Euro

Aber nicht nur auf dem Rasen zeigten die „Stars von Morgen“ vollen Einsatz, sondern auch bei zahlreichen Attraktionen abseits des Platzes, wie etwa Fußball-Darts oder einer eigenen Station der Freiwilligen Feuerwehr Rückersdorf. Bei einem Elfmeterschießen konnten „Mutige“ sogar gegen den früheren WAC-Torwart Alexander Kofler antreten. Im Zuge des Turnieres wurde auch eine Spendentombola abgehalten. 1200 Euro konnten an die Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas überreicht werden, die dieses Geld für wohltätige Zwecke nutzen wird.