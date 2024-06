Sommerfest mit heißen Klängen am Sportplatz

Am Freitagabend begann in St. Peter am Wallersberg ein heißes Festwochenende mit dem Sommerfest der FF St. Peter am Wallersberg. Die Unterkärntner Partyband MeetU heizte dem Publikum ordentlich ein, ehe die strammen Jungs der MountainCrew die Damenwelt im Festzelt in Ekstase versetzten.