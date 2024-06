Tausende Feuerwehrleute stehen derzeit am Rennbahngelände in St. Veit/Glan im „Großeinsatz“. Denn dort finden heute, Samstag, die 64. Landesfeuerwehrmeisterschaften statt. Rund 2500 Feuerwehrleute aus 80 aktiven Wehren und von der Feuerwehrjugend beweisen ihr Können und rittern in spannenden Wettkämpfen um den Landesmeistertitel.

Mehrere Tausend Zuschauer feuern die Kameraden begeistert an, die nicht nur körperlich fit sein müssen, sondern auch ihr technisches Wissen unter Beweis stellen und durch Teamwork punkten können. Veranstaltet wird das Großereignis, das ein Jahr lang vorbereitet wurde, vom Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit sowie den Freiwilligen Feuerwehren St. Veit, St. Donat und Hörzendorf-Projern.

Die Antenne Kärnten sorgt mit Moderation und Musik für Abwechslung, ein buntes Rahmenprogramm mit Schießstand und Hüpfburgen wurde ebenfalls auf die Beine gestellt. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.

Wer sich Landesfeuerwehrmeister 2024 nennen darf, steht am Samstagabend fest. Dann werden bei der Siegerehrung die begehrten Auszeichnungen verliehen.