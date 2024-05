Nach ihrer Teilnahme bei „The Voice Kids“ und „Starmania 21“ ging es für Julia Wastian (22) alias Julia Steen aus Brückl musikalisch steil bergauf. Im Juni 2023 präsentierte sie ihre erste deutschsprachige Single „Hauptgewinn“ bei der „Starnacht am Wörthersee“ und ging in diesem Jahr auch als Support-Act für das Austropop-Sternchen Vanessa Dulhofer (18) aus Niederösterreich, die unter ihrem Künstlernamen Ness durchstartet, auf Deutschland-Tour.

„Hilflosigkeit der Frauen“

Vor Kurzem veröffentlichte die Sängerin ihren neuen Song „Ladadidada“. „Für mich ist dies der Anfang einer neuen musikalischen Ära“, verrät Steen, die das Gefühl des Unverständnisses gegenüber Frauen thematisiert. „In dem Song geht es um eine Begegnung mit einem aufdringlichen Gegenüber, für den ein Nein wie ein Ja klingt. Es geht um die Hilflosigkeit der Frauen in solchen Situationen. Wir setzen ein Zeichen für Stärke und Empowerment“, so Steen, die den Country-Pop-Song zum ersten Mal live bei der Starnacht am Neusiedler See präsentieren wird. „Dass wir Deutschpop und Country miteinander verbinden, hat sich für alle richtig angefühlt. Besonders für mich, da ich in dieser Kombination auch meine Stimme bestmöglich einsetzen kann“, so Steen.

Die 22-jährige Sängerin verfolgt ihre Musikkarriere schon seit mittlerweile zehn Jahren. Im Alter von 14 Jahren nahm sie an der deutschen Castingshow „The Voice Kids“ teil und schaffte es damals in das Team von Nena. 2021 sang sie sich ins Finale der österreichischen Erfolgs-Castingshow „Starmania21“.