Kürzlich wurde Kurt Glantschnig (62) für seine herausragenden Leistungen und Verdienste mit der Verleihung des Berufstitels „Kommerzialrat“ geehrt. Der Völkermarkter Geschäftsmann führt zusammen mit seiner Frau Wanda (57) die „Wanda Floristik“, die seit 1991 in Völkermarkt Blumen, Pflanzen und alles, was dazugehört, einer großen Kundenschar anbietet. „2012 zogen wir mit Stiel und Stängel in die Innenstadt und ließen die Räumlichkeiten der alten Feuerwehr neu erblühen“, erzählt der gelernte Vermessungstechniker, der mit seiner Familie in seiner Heimatgemeinde Poggersdorf lebt.

Schwerpunkt Weiterbildung

Mit Weitblick und unternehmerischem Mut hat Glantschnig das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und zu einem der größten Floristikbetriebe des Landes entwickelt. Sein Erfolgsrezept: „Kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, um so ein motivierendes Arbeitsumfeld, das zu nachhaltigem Erfolg führt, zu schaffen“. Die Aus- und Weiterbildung ist auch Schwerpunkt seiner Arbeit als Landesinnungsmeister und seit 2021 auch als Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der Gärtner und Floristen. Eines seiner Herzensprojekte: „Fit for the Future“. Für Glantsching kam die Ehrung überraschend. „Innungsgeschäftsführer Harald Dörfler hat alles ohne mein Wissen durchgeführt.“ Die Freude war deshalb umso größer. „Eine Wertschätzung meiner jahrelangen Arbeit“.