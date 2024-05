Die Jury war am Sonntag in Klagenfurt prominent besetzt mit „2 Minuten – 2 Millionen“-Investor Bernd Hinteregger, Schlagersängerin Adriana, Charly Kaiser von der gleichnamigen Musikgruppe, Promigastronom Martin Pohl und vielen mehr. Und diese konnte nach zwei Durchgängen die 19-jährige Joelle Christin Tilly aus Klagenfurt, sie studiert in Salzburg, zur neuen Miss Kärnten küren. Es sei immer ihr Traum gewesen, an so einem Wettbewerb teilzunehmen. „Ich freue mich, meinen Titel für die nächsten zwölf Monate würdig und Kärnten zu vertreten. Und natürlich kommt im September das nächste Highlight, die Wahl zur Miss Austria in Wien“, sagte die Siegerin.

Dem 23-jährigen Klopeiner Hardy Marolt wurde der Titel zum Mister Kärnten 2024 verliehen. Der Cousin von Fernseh-Star Larissa Marolt wurde von ebenjener dazu motiviert, an so einem Wettbewerb teilzunehmen. „Unter uns Teilnehmern herrschte wirklich eine tolle Stimmung. Diese übertrug sich dann auch bei der Veranstaltung und auch die Jury war spitze.“

Auf den weiteren Plätzen landeten bei den Damen die 22-jährige Selina Janisch aus Völkermarkt und die 30-jährige Mama Anna Maria Bajde aus Grafenstein. Bei den Männern komplettierten die besten Drei Mio Parternoss aus Klopein und der 20-jährige Simon Leitner aus St. Veit an der Glan.