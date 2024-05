Im kleinen Rahmen wurde das Bauunternehmen Würfler in Eberndorf/Dobrla vas von Jürgen Mandl, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer und Bezirksobman Rudolf Bredschneider anlässlich seines 40-jährigen Bestehens geehrt. Würfler Bau gilt als Experte in den Bereichen Hoch- und Tiefbau. Von Erdarbeiten über Forstwege bis hin zu Sanierungen und dem Bau von Sportstätten, Hotel- und Wohnungsanlagen sowie dem Glasfaserausbau.

Gründer Lukas Würfler

Gegründet von Lukas Würfler, der voller Stolz auf 40 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblickt, hat sich das Unternehmen nicht nur durch auch durch sein Engagement in der Ausbildung junger Talente ausgezeichnet. Mit insgesamt 72 ausgebildeten Maurerlehrlingen und der zweifachen Auszeichnung mit der „Goldenen Maurerkelle“ als einziger Kärntner Betrieb hat Würfler seine Vorreiterrolle in der Branche unterstrichen.

Über 70 Mitarbeiter

Mit über 70 Mitarbeitern, darunter einige, die bereits seit 30 Jahren dem Unternehmen treu sind, verkörpert Würfler auch eine familiäre Unternehmenskultur. Die Philosophie des Familienunternehmens wird von Lukas Würfler und seiner Tochter Manuela, die ihn in der Geschäftsführung unterstützt, aktiv gelebt. „Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur hochwertige Bauprojekte realisieren, sondern auch ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen“, sagt Lukas Würfler. „Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Engagement für Qualität und Innovation sind wir bestens gerüstet, um auch in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich zu sein.“ Das Unternehmen heißt neue Mitarbeiter willkommen, Bewerbungen an manuela@wuerfler.at oder telefonisch unter (0 42 36) 51 11.