Hardy Marolt aus St. Kanzian am Klopeiner See hat eigentlich gar nicht gewusst, dass es überhaupt die Wahl zum Mister Kärnten gibt. „Eine Freundin, die sich für die Miss Kärnten Wahl bewerben wollte, hat mich darauf gebracht und meine Familie hat mich dazu ermutigt. Meine Cousine Larissa hat auch gemodelt und dann dachte ich mir, ich versuche es einfach“, erzählt Marolt. Am Tag der Wahl hat der 23-Jährige eine gewisse Aufregung verspürt, da es doch sein erstes Mal auf einem Laufsteg war. Das legte sich jedoch, sobald er vor der Jury stand. „Die Jury war sehr nett und hat uns Tipps gegeben“, meint der Klopeiner, der hauptberuflich im Hotel Orchidee am Klopeiner See seiner Familie hilft. „Hauptsächlich bin ich im Büro oder an der Rezeption. Ich helfe aber überall aus, wo Not am Mann ist. Da mähe ich dann schon mal den Rasen,“ so Marolt.