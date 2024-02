In der Vergangenheit waren Siedlungsräume im Gemeindegebiet von Sittersdorf/ Žitara vas immer wieder durch Hochwasserereignisse des Suchabaches gefährdet. Schwere Schäden hinterließ zuletzt ein großes Hochwasser im Jahr 2016. Um die Bewohner sowie ihr Hab und Gut künftig besser vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis zu schützen, startet heuer ein neues Hochwasserschutzprojekt der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) mit Gesamtkosten von 2,65 Millionen Euro, das bis zum Jahr 2027 fertiggestellt werden soll. „Das Projekt ist von unserer Seite aus fertig geplant“, sagt Projektleiter Felix Schiestl von der Gebietsbauleitung Kärnten Süd der Wildbach- und Lawinenverbauung mit Sitz in Villach. Das Schutzkonzept im Suchabach sieht eine Sanierung und Anpassung der bestehenden Verbauung vor, im Sagerbach und seinem Zubringer sind Ergänzungen in der Funktionskette der Verbauung erforderlich, um einen entsprechenden Schutz des Siedlungsraumes gewährleisten zu können. Geplant sind insgesamt sieben Bauwerke entlang des Suchabaches, beginnend im Bereich Sagerberg über Altendorf bis zur Gemeindegrenze bei Kristendorf.