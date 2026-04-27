Über das Vermögen der Renosol GmbH mit Sitz am Schanzenweg 2 in Villach wurde am heutigen Montag, 27. April auf Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Unternehmen ist im Bau- und Sanierungsgewerbe tätig, unter anderem in den Bereichen Gebäudesanierung, Trocknung, Leckortung, Baumeisterarbeiten, Fassadenerrichtung sowie Fensterbau und -austausch.

Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 26. Mai 2026 über den KSV1870 anmelden. Nach aktuellem Stand liegen dem KSV1870 noch keine gesicherten Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage des Unternehmens vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Klaus Karner aus Villach bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 9. Juni angesetzt.