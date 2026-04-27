Seit bereits zehn Jahren geisterte dem 34-jährigen Bad Bleiberger Kevin Köfler der Gedanke der Selbstständigkeit im Kopf herum, im vergangenen Spätsommer fasste er dann den Entschluss und Anfang April dieses Jahres war es dann endlich so weit: Köfler eröffnete seine eigene KFZ-Werkstatt in seinem Heimatort.

Selbstständig und sehr erfahren

Der Weg dorthin war geprägt von viel Erfahrung. Köfler absolvierte seine Ausbildung einst bei Citroën Lindner. Danach führte ihn sein beruflicher Weg unter anderem zum ÖAMTC nach Klagenfurt und Hermagor, wo er als stellvertretender Stützpunktleiter tätig war. Organisation, Prüfdienste, Pannendienst – ein breites Spektrum, das ihm heute zugutekommt. Auch als Filialleiter-Stellvertreter bei Fastbox in Villach sammelte er zusätzliche Praxis.

In seiner Heimatgemeinde setzte er schließlich seinen Traum um – und das mit viel Eigenleistung: Aus Stall und Stadel des Elternhauses entstand Schritt für Schritt ein modernes Wohnhaus, die bestehenden Garagen des Nachbarhauses wurden zu einer funktionalen und modernen Werkstatt umgebaut. Nun betreibt Köfler dort einen Ein-Mann-Betrieb.

Der Fokus des Betriebs liegt auf der §57a-Überprüfung, dem „Pickerl“, doch das Angebot geht weit darüber hinaus: Service- und Reparaturarbeiten, Ölwechsel sowie Bremsen- und Klimaservice aller Marken gehören ebenso dazu. Termine werden telefonisch (0676 929 00 55), per E-Mail (mail@kfz-koefler.com) oder persönlich vereinbart. Geöffnet hat der Betrieb von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Auch Bürgermeister Christian Hecher (ULB) zeigt sich erfreut über die Neueröffnung und spricht von einer wichtigen Bereicherung für den Ort.

Privat ist der 34-Jährige fest in Bad Bleiberg verwurzelt: Er lebt mit seiner Familie im Ort und ist Vater von zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren.