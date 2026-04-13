Die Suche nach einer Nachfolge für die traditionsreiche „Konditorei Appe“ in Villach ist beendet und sie bringt gleich vier neue Gesichter in den Betrieb. Konditormeister Adi Appe (77) übergibt sein Lebenswerk an ein ungewöhnliches Team, das vor allem eines verbindet: eine besondere Geschichte.

Eine schicksalhafte Busfahrt

Kennengelernt haben sich Appe und seine Nachfolger 2024 auf einer Busreise nach Lignano. „Wir haben unser zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert, Adi war unser Busfahrer“, erzählen Herbert Petrik (36) und Daniel Müller (37) lachend. Die Chemie stimmte von Anfang an. „Die Burschen haben mir auf Anhieb gefallen“, erinnert sich Appe. Man blieb in Kontakt, aus Bekanntschaft wurde Freundschaft.

Diese Verbindung führte schließlich zur Lösung einer schwierigen Frage. Seit Sommer 2025 suchte Appe einen Nachfolger für seine Konditorei. Zwei Bewerbungen überzeugten ihn besonders: jene von Herbert Petrik, der neben seiner Autowerkstatt „Die Garage“ schon länger von einem Café träumte, und jene von Renate Tiefling (41), einer erfahrenen Konditorin aus dem Lavanttal. „Ich war in einem echten Dilemma“, sagt Appe. „Herbert kenne ich gut, Renate ist handwerklich hervorragend.“

Die Entscheidung nahm ihm schließlich das Schicksal ab. Bei einem Probearbeiten traf Tiefling zufällig auf Petrik – die beiden kennen sich gut, da sie familiär verbunden sind. „Da war schnell klar: Das machen wir gemeinsam“, erzählt Petrik. Seither bündeln sie ihre Stärken. Tiefling bringt ihr handwerkliches Können ein, Petrik seine unternehmerische Erfahrung.

Von links: Herbert Petrik, Renate Tiefling, Philipp Dernedde und Daniel Müller wollen die Tradition fortführen © Winnie Faust

Bestehende Mitarbeitende werden übernommen

Komplettiert wird das Team von Daniel Müller, der sich um Verwaltung und Buchhaltung kümmert, sowie Philipp Dernedde (31), der als Gesellschafter und für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Auch die bestehenden Mitarbeiterinnen der Konditorei Appe werden übernommen.

Tiefling schätzt besonders die Nähe zum Kunden: „Die Konditorei ist klein, gemütlich und heimelig. In der Schaubackstube kann man arbeiten und gleichzeitig mit den Gästen sprechen.“ Genau dieser Charakter soll erhalten bleiben. Gleichzeitig plant das neue Team behutsame Neuerungen. Neben den berühmten Schaumrollen wird das Sortiment um moderne Mehlspeisen und Torten erweitert – auch auf Bestellung.

Adi Appe und seine Schaumrollen sind auch über die Stadtgrenze hinweg bekannt © KLZ/Julia Wiesflecker

Der Name bleibt

Der Name „Konditorei Appe“ bleibt bestehen – als bewusste Entscheidung. „Wir wollen ihn in Ehren halten“, betont Petrik. Auch Appe selbst wird dem Betrieb verbunden bleiben: „Ich bin ja nicht aus der Welt. Wenn der Hut brennt, bin ich da.“

Mit 1. Mai zieht sich der 77-Jährige offiziell zurück, am 9. Mai wird die Neueröffnung gefeiert. Für Appe beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt – mit mehr Zeit für seine zweite Leidenschaft, das Busfahren. „Ich habe mein Leben lang gearbeitet, weil es mir immer Spaß gemacht hat“, sagt er augenzwinkernd. „Und wenn ich weiterhin so viel Glück habe wie bisher, kann nichts schiefgehen.“