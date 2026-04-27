Es werde in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem steirischen ORF-Stiftungsgeneral Thomas Prantner geben, kündigte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) von seiner China-Delegationsreise vor dem Wochenende an. Was nun bekannt geworden sei, „ist alles sehr belastend, für ihn und den ORF“, so Kunasek weiter. Die Kleine Zeitung berichtete über die politischen Turbulenzen rund um den steirischen Stiftungsrat. Danach wurden weitere delikate Details aus seiner Zeit beim ORF bekannt.

Er könne ihn rechtlich gar nicht abberufen, sagte Kunasek in China einmal mehr: „Diese Entscheidung muss er selber treffen.“ Diese Terminankündigung klang zwischen den Zeilen eindeutig nach der Überreichung der seidenen Schnur, also der Erwartungshaltung, dass Prantner selbst die Konsequenzen zieht und als ORF-Stiftungsrat zurücktritt.

SPÖ drängt auf Abberufung

Am Dienstag ist die ORF-Causa samt Stiftungsrat einmal mehr Debattenthema im steirischen Landtag. SPÖ-Chef Max Lercher will mit der Dringlichen Anfrage „Versteckspiel beenden – Stiftungsrat abberufen!“ den Druck auf den Landeshauptmann erhöhen. Auch, wenn ein Landeschef ungern auf Zuruf der Opposition aktiv wird, will Kunasek dem Vernehmen nach die Causa Prantner schon am Montag vom Tisch haben. Der Landeshauptmann hat Prantner ja selbst in Stellung gebracht. Bleibt dieser Stiftungsrat, könnte das auch für den steirischen FPÖ-Chef zum Problem werden.

„Hunderte FPÖ-Interventionen bearbeitet“

Im Nachhall zum skandalumwitternden Abgang von ORF-General Roland Weißmann ist die Affäre Prantner ja medial zum Thema geworden. Zuletzt enthüllte die Tageszeitung Der Standard interne Memos des früheren ORF-Online-Chefs. Dieser protokollierte darin etwa auch politischen Einfluss auf den Staatsfunk. Er habe hunderte FPÖ-Interventionen bearbeitet und sich um FPÖ-Personalwünsche gekümmert. Auch anzügliche Chatnachrichten an eine ORF-Mitarbeiterin machte die Wiener Tageszeitung öffentlich.

Kunaseks Kalkül ist wohl auch, dass er nach Bekanntwerden von Prantners Memos rasch gehandelt hat, während SPÖ und ÖVP an „ihrer“ umstrittenen Doppel-Spitze des ORF-Stiftungsrates, Heinz Lederer und sein Vize Gregor Schütze, festgehalten hätten. Wie die Bundes-FPÖ sieht auch der steirische Landeshauptmann dringenden Reformbedarf am Küniglberg.