Die neugewählte ORF-Chefin Ingrid Thurnher hat sich am Freitag erstmals den Fragen der Presse gestellt. Dass über den ORF in den vergangenen Wochen noch intensiver als sonst diskutiert wird, hat einen guten Grund: die Affäre um den unter Vorwürfen einer jungen Mitarbeiterin zurückgetretenen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Wir werden uns das jetzt alles ganz genau anschauen“, kündigte Thurnher an. Die erhobenen Vorwürfe der Belästigung seien „Teil der Wirklichkeit, und die will auch niemand kleinreden“. Thurnher will volle Aufklärung unter „Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben, interner Richtlinien und unter Wahrung der Schutzrechte der Betroffenen“.

Für „Tribunale unter Beteiligung der Medien“ sei sie jedenfalls nicht zu haben, betonte die ehemalige ZiB2-Moderatorin, die seit 41 Jahren im ORF tätig ist. Diese lange Verbundenheit mit dem Haus habe sie auch bewogen, dem zumindest interimistischen Ruf an die Spitze des Küniglbergs zu folgen. „Ich bin eine ORFlerin durch und durch. Und wenn man gefragt wird, dann sagt man nicht nein“, sagte die Radiodirektorin – einen Job, den sie bis Jahresende auch nebenbei weiter ausüben wird. Der Respekt vor der Aufgabe sei groß, betont sie. Respekt auch vor den Erwartungen – aber auch „vor den eigentlichen Eigentümern – unserem Publikum“.

Prävention und Aufklärung haben Priorität

Um sicherzustellen, dass nun Aufklärung, aber auch Prävention Priorität haben, habe sie die nötigen Strukturen im Haus geschaffen. Ein neuer Transparenzbeirat ist bereits eingerichtet, erste Empfehlungen sind schon umgesetzt. Verpflichtende Schulungen und eine Sensibilisierungskampagne seien bereits im Laufen. Der Beirat sei allerdings „keine Ersatzbehörde“. Bestehende Schutzstrukturen müssten weiter geschärft und klar sichtbar gemacht werden.

Der Schutz von Mitarbeiterinnen ist ihr ein persönliches Anliegen. „Für mich als Frau ist eines klar: Dieser anmaßende und sexualisierte Blick auf Frauen“, wie er in den veröffentlichten Chats zwischen Weißmann und einer Mitarbeiterin an der Tagesordnung stehe, „wollen wir nicht hinnehmen“. Ob das im rechtlichen Sinne sexuelle Belästigung sei, müssten die zuständigen Stellen klären. „Für mich als Generaldirektorin des ORF war das Verhalten falsch und für eine Führungskraft untragbar.“ Daher habe sie mit der Kündigung Weißmanns klare Konsequenzen gezogen. An die Frauen im ORF hat Thurnher eine klare Botschaft: „Wer so etwas erlebt, soll sich bitte melden. Der ORF wird Sie unterstützen.“

Klar sei aber auch die andere Seite: „Es gibt tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF, die jeden Tag gute Arbeit leisten.“ Der ORF sei ein „verlässlicher, ja unverzichtbarer Teil des Alltags seines Publikums“. Ihr Programm bis zum Ende des Jahres habe sie unter das Motto „Weichen stellen“ gesetzt. Das Vertrauen müsse man durch nachhaltige Aufarbeitung zurückgewinnen. So will sie etwa die Programmrichtlinien überarbeiten, die unverändert seit 2005 existieren. „Da ist eine ganze Generation dazwischen.“

Thurnher lässt offen, ob sie neuerlich antritt

Schon ab 6. Mai stehen im ORF Budgetverhandlungen an. „Die Regierung hat uns verordnet, mit weniger Geld auszukommen, aber alle Kanäle unverändert weiter zu betreiben.“ Diesen gordischen Knoten werden wir zu lösen versuchen. Und wenn das nicht allen schmeckt? „Da müssen wir jetzt durch“, sagt die ORF-Chefin.

Der ORF kommt jedenfalls nicht so schnell zur Ruhe. Bereits nächste Woche sollen die Stiftungsräte des ORF vor Ort im Gremienbüro Einsicht in die umstrittenen Compliance-Berichte zu Ex-Generaldirektor Roland Weißmann sowie zu weiteren Verfahren der vergangenen Jahre nehmen können. Eine „Lesefassung“ der Berichte soll sicherstellen, dass die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Verfahren ausgesagt haben, gewahrt werden. „Der Bericht wurde unter der Auflage erstellt, dass die betroffenen Personen unter Vertraulichkeit aussagen.“ Die Realität sei aber auch, dass der Stiftungsrat einen Beschluss gefasst habe, der sie auffordere, Einsicht zu gewähren. Der Bericht werde nun aufbereitet. Es müsse sichergestellt werden, dass kein Rückschluss auf Hinweisgeber möglich ist, so Thurnher. Manche Stellen müssten dann wohl geschwärzt werden.

Die neuerliche Ausschreibung für die ORF-Generaldirektion für die fünfjährige Periode ab 2027 soll bereits Anfang Mai erfolgen. Die Bewerbungsfrist läuft vier Wochen. Am 11. Juni soll im Stiftungsrat der ORF-Generaldirektor oder die Generaldirektorin bestellt werden. Als Favoriten gelten APA-Vorstand Clemens Pig und Philipp König („Kronehit“). Ob Interims-Chefin Ingrid Thurnher neuerlich antritt, hat sie offen gelassen.