War der 23. April 2026 ein Tag der Aufklärung zu den Zuständen am Küniglberg und zu den Vorwürfen von Unvereinbarkeiten? Nein. Man muss sich ja nicht der aggressiven Wortwahl von Stiftungsrat Peter Westenthaler bedienen – er sprach einmal mehr von „Aufräumen“ und „Mist entfernen“ –, aber angesichts der gestrigen Sondersitzung des obersten Aufsichtsorgans des ORF muss man den Eindruck gewinnen, dass seit Bekanntwerden des Skandals um Roland Weißmann in Sachen Aufarbeitung nicht viel passiert ist. Große und auch zornige Worte, aber kaum Taten oder Konsequenzen.

Der Stiftungsrats-Vorsitzende Heinz Lederer (SPÖ) und sein Stellvertreter Gregor Schütze (ÖVP) denken gar nicht daran, zurückzutreten, sie können sich ihre Sessel warm halten. Was den Stiftungsrat des Landes Steiermark, Thomas Prantner, betrifft, will Landeshauptmann Mario Kunasek „in den nächsten Tagen ein Gespräch mit ihm“ führen. Eilt offenbar nicht.

Man braucht nicht viel Fantasie, um sich ausmalen zu können, dass auf dem Küniglberg in nächster Zeit noch so einiges geleakt wird. Stunden der Abrechnung sind gekommen. Gibt es doch prall gefüllte Giftschränke, und wer genau hinhört, kann schon erlauschen, wie sich dort die Schlüssel drehen. Gehen die Türen auf, ist mit weiteren Enthüllungen und auch Rachefeldzügen zu rechnen.

Dennoch: Vorerst wird uns ein Spiel geboten, das nicht nach Aufarbeitung aussieht, sondern nach Machterhalt.