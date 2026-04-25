Seit fünf Jahrzehnten prägt die Brauchtumsgruppe Rosegg das kulturelle Leben im oberen Rosental. Gegründet im November 1976 im ehemaligen Gasthaus Woschitz, verfolgt der Verein bis heute ein klares Ziel: „Vergessenes Brauchtum aufrechtzuerhalten und wieder Leben einzuhauchen“, wie Obmann Markus Paul (39) betont. Rund 150 Mitglieder zählt die Gruppe aktuell, von Jugendlichen ab 16 Jahren bis hin zu Aktiven über 80. Gerade diese Mischung mache den Verein lebendig und tragfähig.

Paul ist seit 2014 an der Spitze der Brauchtumsgruppe und seit mehr als 25 Jahren selbst Teil des Vereins. An seine Anfänge erinnert er sich noch gut: „Früher hat man für jede Vereinssitzung einen Brief nach Hause bekommen und alle sind gekommen“, erzählt er. Heute hat sich die Organisation verändert und digitalisiert, der Zusammenhalt aber sei geblieben.

Brauchtum das ganze Jahr über

Über das Jahr hinweg spannt sich ein weiter Bogen an Aktivitäten. Vom Austreiben der Rauhnächte über Fasching und Tanzkurse bis zu Osterbräuchen, Sonnwendfeier und dem Krampus- und Nikolobrauchtum reicht das Programm. Auch organisatorisch ist die Gruppe präsent, etwa beim Ausschank bei Gemeindeveranstaltungen. „Wir versuchen jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis zu machen und ein abwechslungsreiches Programm zu bieten“, sagt Paul.

Die Tracht wird über die Grenzen hinaus präsentiert

Neben dem Brauchtum trägt auch die Tracht zum Erscheinungsbild bei. Die originale Rosentaler Tracht wird bei zahlreichen Anlässen innerhalb und außerhalb der Gemeinde getragen. Für Bürgermeister Franz Richau (Bürgergemeinschaft Rosegg BGM) ist der Verein ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens. „Vereine sind etwas Unbezahlbares, man kann nur stolz sein und danke sagen“, sagt er. Gerade das Miteinander von Jung und Alt wirke verbindend und stärke den Zusammenhalt.

Damit das so bleibt, ist die Brauchtumsgruppe laufend auf der Suche nach Nachwuchs. „Wir sind immer auf der Suche nach jungen Leuten, die das Brauchtum weitertragen wollen“, so Paul. Ein besonderer Höhepunkt steht bereits bevor. Am 1. und 3. Mai feiert die Brauchtumsgruppe ihr 50-jähriges Bestehen.