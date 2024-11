Wochenlange Vorbereitungen haben sich für die gebürtige Salzburgerin Alina Kirchner und die Villacherin Tamara Nadolph ausgezahlt: Am vergangenen Wochenende (15. bis 17. November) nahmen sie an den „SCA Austria Coffee Championships 2024“ (SCA steht für „Specialty Coffee Association“) in den Kategorien „Latte Art“ und „Barista“ in Wels teil. Kirchner, die gemeinsam mit ihrem Schwager Thomas Stießen das Café „Biest“ in Villach betreibt, konnte sich den Staatsmeistertitel in „Latte Art“ sichern, Nadolph, vierfache „Latte Art“ Staatsmeisterin, holt den Titel Vize-Staatsmeisterin in „Barista“ nach Villach.