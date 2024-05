Die Villacher „Kaffeemacherin“ Yvonne Krakolinig, Mitbetreiberin des Lokals „Kaffeeteria“ in der Italiener Straße, ist frisch gebackene „Barista of the Year“. Die Unternehmerin wurde als eine von drei Barista in Österreich von einer Fachjury des Branchenmagazins „Rolling Pin“ nominiert und konnte sich nun gegen ihre zwei Konkurrentinnen durchsetzen.