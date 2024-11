In wenigen Tagen, am 1. Dezember, wird schon der erste Advent begangen und in der gesamten Region Villach wird auf Adventmärkte geladen. Den Anfang machte Villach bereits am 15. November. Gemeinsam mit Stadthauptpfarrer Richard Pirker, Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), der Sängerin Sandra Pires, einem Kinderchor und dem Stadtmarketing wurde der Villacher Advent eröffnet. Bis zu Weihnachten wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, darunter das Kleine Zeitung Christkindlpostamt. Der traditionelle Perchtenlauf findet am Freitag, dem 29. November, statt. 50 Gruppen mit rund 1000 Perchten und Krampussen werden erwartet.