Neben Kekse backen und Weihnachtsschmuck basteln gehört das Briefeschreiben ans Christkind wohl zu den schönsten vorweihnachtlichen Aktivitäten. Ab sofort kann man dem Kleine Zeitung Christkindlpostamt jedes Adventwochenende von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr einen Besuch abstatten. In der beheizten Hütte wird dann nicht nur Weihnachtsschmuck bemalt und gebastelt, sondern auch ein Brief an das Christkind geschrieben.

Ein Geschenk gibt es schon im Voraus

Jedes Kind, das dem Christkind einen Brief aus dem Christkindlpostamt schickt, bekommt vor Ort die Kleine Kinderzeitung als Geschenk. Damit nicht genug: Als kleines Dankeschön schicken das Christkind und die Kleine Zeitung auch eine Weihnachtskarte an die Kinder zurück.

Das Christkindlpostamt hat von Freitag bis Samstag von 15:30 bis 19:30 geöffnet © KLZ/Pöcher

Fotopoint-Rallye und Ponystation

Neben dem Christkindlpostamt bietet der Villacher Advent noch viele weitere Attraktionen für Kinder. Heuer neu ist die „Fotopoint-Rallye“. Quer durch die Stadt verteilt wurden weihnachtliche Leuchtfiguren aufgestellt. Im Büro des Stadtmarketings (Hans-Gasser-Platz 5) kann eine Fotopoint-Rallye-Stanzkarte abgeholt werden und bei den Figuren abgestanzt werden. Wer die vollständige Karte ins Büro des Stadtmarketings zurückbringt, erhält ein kleines Geschenk.

Jeden Sonntag ab 16 Uhr findet am Nikolaiplatz eine Zaubershow und anschließend ein Kasperltheater statt und bei der Ponystation am Unteren Kirchenplatz kann samstags und sonntags in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf freundlichen Ponys geritten werden. In der Bäckerei Bernold wird freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr zum Kekse backen eingeladen. Bunte Zuckerglasuren, Streusel und viele andere Dekorationen bereit, um aus jedem Keks ein individuelles Kunstwerk zu machen.

Großer Krampuslauf

Am Freitag, 29. November, findet zum 31. Mal der Krampuslauf in der Villacher Innenstadt statt. 50 Gruppen und insgesamt 1000 Krampusse ziehen von der Moritschstraße über die 10.-Oktober-Straße zum Hauptplatz und in die Gerbergasse. Eine Besonderheit bilden die vier Kinder-Krampusgruppen, die am heurigen Lauf teilnehmen.