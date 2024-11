Dass das Grauen von so manchem Krampuslauf in der Werkstatt eines beschaulichen Einfamilienhauses in einer ruhigen Sackgasse im Villacher Stadtteil Völkendorf seinen Anfang findet, kann man sich nicht vorstellen, bevor man Sascha Pozewaunigs Reich betritt. Beim Öffnen der Türe schlägt einem der Geruch von frisch verarbeitetem Holz und die wohlige Wärme eines Schwedenofens entgegen. Der Blick an die Wand verursacht dennoch Gänsehaut, denn hier stellt der Maskenschnitzer Pozewaunig seine handgefertigten Krampusmasken aus.