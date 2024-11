Die Weihnachtszeit ist bereits in vollem Gange. Vielerorts wird dekoriert, die Läden rüsten sich für das Weihnachtsgeschäft und die Gemeinden sorgen für die stimmungsvolle Beleuchtung. Aber was mit der besinnlichen Jahreszeit ebenso einhergeht, sind die teuflischen, feurigen und höllischen Spektakel. Krampus und Percht geben sich in Kärnten die Klinke in die Hand und sorgen wieder für Erschaudern bei den Tausenden Besucherinnen und Besuchern. Ein Überblick über die vielen verschiedenen Veranstaltungen im Bundesland. Wo wird es besonders höllisch?

Klagenfurt und Klagenfurt-Land

Großer Höhepunkt der Perchtensaison im Klagenfurter Raum ist natürlich der Klagenfurter Krampusumzug. Er ist einer der größten in der gesamten Republik und findet am 23. November um 19 Uhr statt. Circa 1000 Krampusse, Perchten, Hexen, Engel und natürlich auch der Nikolaus nehmen an diesem Spektakel teil.

St. Veit und Feldkirchen

Auch in Mittelkärnten geht es schaurig zu. Viele Gemeinden werden in den nächsten Wochen zu wahren Perchtenhochburgen. Es gibt kleinere, aber auch richtig große Veranstaltungen. In Althofen erwartet man zum Beispiel ein höllisches Theater mit rund 1000 Perchten.

Oberkärnten

Eine weitere Hochburg der schaurigen Gesellen ist Oberkärnten. Zahlreiche Veranstaltungen bringen die Gäste in vielen Gemeinden zum Zittern.

Villach und Villach-Land

Die Vorbereitungen laufen in der Region Villach auf Hochtouren. Viele Zechgruppen und andere Initiatoren bereiten sich in diesen Tagen auf die heurigen Krampus- oder Perchtenläufe vor.

Völkermarkt und Wolfsberg

Die Zeit der Perchten und des Krampus hat auch in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg begonnen, einige Gruppen feiern diesen jahrzehntealten Brauch – mit Feuer, Horn und Rute.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit!