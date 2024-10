Keiner will öffentlich zu den Kundinnen und Kunden zählen, viele von ihnen muss es geben. In der Villacher Innenstadt reiht sich ein systemgastronomisches Lokal an das andere. Zu „Chickies“, „Le Burger“, Royal Foods“ oder „Oriental Foods“ gesellt sich seit Mittwoch „KFC“. Der Fastfood-Riese mit 25.000 Filialen weltweit hat Villach für sich entdeckt. „Wir sehen in dieser Stadt großes Potenzial und wollen als nationale Marke wachsen, sagt Marketingchefin Agnieszka Imsirovic. Dass sich nicht alle Villacherinnen und Villacher über KFC freuen, konnte dem Konzern am Eröffnungstag egal sein, denn während die Fastfood-Küche in sozialen Netzwerken stark in der Kritik stand, standen die Menschen vor der Filiale Schlange. Die Qualität und Herkunft des Fleisches, die vielen auf Facebook und Co. so wichtig schien, war vor Ort kein Thema.