Die Kulinarikkette KFC gibt das Eröffnungsdatum in Villach bekannt. Mit 16. Oktober wird die Anlaufstelle für Hühnchen am Hauptplatz 8 eröffnen. „Als gebürtige Kärntnerin freut es mich, dass wir in einem Jahr bereits den zweiten KFC eröffnen. Die schöne Innenstadtlage bietet ein gemütliches Restaurant das zum Verweilen einlädt“, sagt Agnieszka Imsirovic von KFC.