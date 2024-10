Im Jahr 2022 eröffnete Ali Yelmaz (31) ein Speiselokal mit dem königlichen Namen „Royal Foods“ in der Villacher Innenstadt. Seither können sich Hungrige an sieben Tagen die Woche in der Lederergasse mit Kebab, Pizza, Wraps und anderen schnellen Gerichten satt essen. Nach weniger als drei Jahren steht nun die Eröffnung eines dritten Standortes kurz bevor.