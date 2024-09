Ein Jahr lang gab es die „Eat together“-Restaurants des Vereins „Together“ in Klagenfurt und Villach, bevor im Juni dieses Jahres aufgrund von „finanziellen Schwierigkeiten“ und „Fördergeldern, die auf sich warten ließen“ Schluss sein sollte. Jetzt verkündet Julia Petschnig, Obfrau des Vereins, die Wiederaufnahme des Lokalbetriebes in der Drauparkstraße in Villach. Gleichzeitig scheint das endgültige Aus für Klagenfurt fix zu sein, auf Facebook sucht der Verein nach einem Nachmieter.