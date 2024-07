Eine solche politische Haltung hat Seltenheitswert. In der vergangenen Villacher Gemeinderatssitzung am Freitag stimmten gleich zwei Parteien gegen die Subvention eines Sozialvereins. Konkret handelt es sich um den Verein Together mit Obfrau Julia Petschnig. Sie konzentriert sich auf Essensausgabe und Second Hand-Mode. Die Stadt Villach diskutierte in der Sitzung über eine Subvention von zwei Mal 20.000 Euro pro Jahr. Das Fördergeld wurde final beschlossen, der Schritt war aber von Debatten begleitet. Auslöser dafür ist der Geldsegen von Millionenerbin Marlene Engelhorn, von dem auch der Together Verein mit 232.000 Euro profitiert.