Dass ausgerechnet sie eine von jenen 10.000 Österreicherinnen und Österreichern ist, die Post von Millionenerbin Marlene Engelhorn erhält, um sich für eine Teilnahme am „Guten Rat der Rückvergütung“ zu bewerben, konnte Julia Petschnig heuer im Jänner schon kaum glauben. Doch nun wurde die Villacherin auch noch unter jene 65 Personen gewählt, die eine Chance bekommen sollen, tatsächlich an der Verteilung der 25 Millionen Euro, die die Millionenerbin auf diese Weise spenden will, mitzuwirken. 50 Personen wurden fix in dieses Gremium gewählt, dazu kommen 15 Ersatzmitglieder.