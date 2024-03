Der Verein Together feiert sein 10-Jahr-Jubiläum. Ein guter Grund also, die Gründerin, Julia Petschnig (33), mittlerweile Mutter von zwei Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren, zu treffen und mit ihr ein wenig über die Entstehungsgeschichte und die Anliegen des Vereins zu reflektieren, der in erster Linie mit der Rettung von Lebensmitteln und deren Weitergabe an Menschen, die nicht gerade auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, bekannt ist.