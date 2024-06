Seit erst einem Jahr gibt es die Restaurants des Sozialvereins „Eat Together“ in Klagenfurt und Villach. Ihr Prinzip ist einfach: In den Einrichtungen werden Lebensmittel verwertet, die sonst im Müll landen würden. Jeder Kunde zahlt für die Gerichte nur so viel, wie er sich leisten kann, Bedürftige essen gratis.