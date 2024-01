Der Verein Together macht auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam. In den „Eat Together“-Lokalen werden Lebensmittel verwertet, die sonst im Müll landen. Um der Wegwerfgesellschaft einen Spiegel vorzuhalten wird nun ein Promikochen in Villach und Klagenfurt veranstaltet. Die Obfrau des Vereins, Julia Petschnig, macht den Anfang und zeigt, was sich alles aus geretteten Lebensmitteln zaubern lässt. Weitere Promi-Köchinnen der Kärntner Genuss-Szene bringen den Gästen die „Eat Together“-Philosophie näher: Am 23. 1. begeistert Tici Kaspar und am 8. 2. Dani Sternad in Villach sowie Anna Nicklaus und Leo Suppan am 8. 3. in Klagenfurt. Um Vorreservierung und pünktliches Erscheinen wird gebeten, da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt.