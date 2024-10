Vor wenigen Tagen eröffnete Athanasios Tanagias mit seiner Mutter Eleni Nakou in der Postgasse 3 in Villach die „Taverne Athene“. Zehn Tische, die am dritten Tag nach der Eröffnung bereits gut besucht sind, bieten hier in gemütlicher Atmosphäre Platz für 50 Gäste. Mit dem neuen Restaurant möchten Tanagias und Nakou auch eine Anlaufstelle für Arbeitende sein und bieten daher eine breite Auswahl an Mittagsmenüs an.