Das 1999 gegründete Unternehmen mit Sitz in Villach und Wien bietet Raumausstattung für Privatkundinnen und Privatkunden sowie im Objektbereich in ganz Österreich. Jetzt wurde in der Filiale im Auenweg gefeiert. S

eit sechs Jahrzehnten lenkt Wolfgang Schlick die Geschicke der Firma „BTS Trendfloor“ mit Sitzen in Villach und Wien. Mit einem Alter von 80 Jahren sieht er sich „in Pension, aber nicht im Ruhestand“.