Nach einem Artikel der Kleinen Zeitung über einen vermeintlich obdachlosen Mann, der in der Nikolaigasse in Villach gesichtet wurde, mehren sich die Hinweise zu Obdachlosigkeit. Den Fotos nach wurden am Hauptbahnhof, im Stadtpark und unter der Stadtbrücke Personen gesichtet. Die Aufnahmen zeigen die Menschen schlafend und stark bepackt. Die Redaktion konnte zwei Plätze, den Hauptbahnhof und den Stadtpark, als Aufenthaltsorte verifizieren.