Das Problem ist bekannt, eine Lösung nicht so einfach zu finden. Zum modernen Buswartehäuschen am Villacher Hans-Gasser-Platz gab es zuletzt zunehmend Beschwerden wegen Obdachloser oder alkoholkranker Menschen. Es sind vorwiegend Männer, die den Raum in der kalten Jahreszeit für sich entdeckt, gemeinsam getrunken und andere gestört haben. Nach mehreren Beschwerden reagiert die Stadt Villach nun mit einem kuriosen Instrument.