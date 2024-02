Unternehmer im Villacher Bahnhofsviertel fordern Maßnahmen gegen die wohnungssuchenden und alkoholkranken Menschen vor ihren Gebäuden. Die Betreiber des Obdachlosenheims in Klagenfurt schildern, dass gerade im Winter auch Villacher in der Landeshauptstadt Unterschlupf suchen, weil es in ihrer Heimatstadt keine Notschlafstelle gibt. Die Westbahnhoffnung bestätigt den Bedarf und sieht ihn zunehmend gegeben. Beschwerden zur Nutzung des Buswartehäuschen am Hans-Gasser-Platz von Obdachlosen gehen bei der Stadt ein. Eine Privatperson eröffnet eine Notschlafstelle, um Menschen niederschwellig zu helfen.