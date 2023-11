35 Personen haben im Eggerheim in Klagenfurt im vorigen Winter zu Spitzenzeiten zugleich genächtigt. Das Obdachlosenheim ist das einzige in Kärnten und damit eine zentrale Anlaufstelle für wohnungslose Menschen im ganzen Land. Alljährlich und vor allem vor dem Winter wird eine solch niederschwellige Sozialeinrichtung auch in Villach gefordert, die Stadtpolitik unter Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) will aber einen anderen Weg gehen. Villach habe generell keine Obdachlosen. Gibt es in Ausnahmefällen doch Menschen, die akut wohnungssuchend sind - etwa Durchreisende- wolle man mit Notquartieren und Sozialberatung umfassender helfen. Der Ansatz wird wegen fehlender Niederschwelligkeit nicht nur goutiert und ein Obdachlosenheim bleibt eine Forderung an die Politik.