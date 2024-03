Mit klaren Worten beginnt eine Nachricht einer Leserin der Kleinen Zeitung und Anrainerin am Hans-Gasser-Platz in Villach. Sie reagiert auf einen Artikel über Obdachlose, die dort verstärkt registriert werden. „Die Situation ist nicht mehr akzeptabel und wird nicht allein durch zwei Menschen verursacht. Es sind mehrere Personen, die die Kontrolle verlieren und Probleme machen. Leider unternimmt die Stadt Villach nichts, im Gegenteil: Bisher hat die Beschwerdestelle das Problem geleugnet“, sagt die Leserin und nimmt damit SPÖ und FPÖ Verantwortung. Die Parteien sprechen von ausreichend Hilfsangeboten, sehen in Notwohnungen und einer sozialen Begleitung den richtigen Weg und lehnen ein Obdachlosenheim ab. Grüne, Erde und ÖVP fordern dieses wiederholt.