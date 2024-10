Am Freitag, dem 18. Oktober findet im ersten Stock des ehemaligen „Trastevere“ in der Widmanngasse 30 die Ausstellungseröffnung der Künstlerin Marielle Pasnocht statt. Unter dem Titel „In the mood to shine“ präsentiert die 44-jährige Mutter von Zwillingen ihre aktuellen Werke der letzten vier Jahre. Die Ausstellung steht im Zeichen der künstlerischen Stimmung, in der Pasnocht arbeitet. „Am besten arbeite ich, wenn ich an nichts denke. Wenn ich in meinem Atelier arbeite, habe ich keinen Plan, was passieren wird. Es ist ein künstlerisch sehr schöner Prozess, in dem die Bilder ohne Intention entstehen“, erklärt die freischaffende Künstlerin.