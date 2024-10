Den Burgplatz 4, einst als „Prominentensilo“ bekannt, ziert ein in die Jahre gekommenes, imposantes Haus an der Drau in Villach. Im Hinterhof und im Keller des Gebäudes kommt es aber immer wieder zu Problemen, weil Bewohner des Hauses das System Müllentsorgung nicht verstehen. Verwaltet wird das Gebäude von der Stadt Villach. Diese versucht zu sensibilisieren.