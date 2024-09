Der Villacher Danny Groff feiert am Samstag, dem 21. September ab 17 Uhr das 25-Jahr-Jubiläum seiner Irish Bar in der Lederergasse. Seit 1999 führt er die Bar als „One-Man-Show“, den Rücken gestärkt bekommt er von zwei Frauen, die ihn seit der Eröffnung unterstützen.

Mutter war Ideengeberin

Die Eröffnung des Pubs war ursprünglich die Idee seiner Mutter. Linda Groff, die schon immer ein großer Irland-Fan war, riet ihm zum Konzept. „Wir waren in Villach die ersten, die das Thema Irland mit Guinness-Bier und irischen Whiskeys bedienten und das Konzept hat von Anfang an super funktioniert“, erklärt der Gastronom. „Meine Mutter war von Anfang an dabei und hat mit mir das Lokal gemeinsam geführt und mich unterstützt. Sie war 20 Jahre lang eine wichtige Stütze für mich“, ergänzt er dankbar.

Der Start des Pubs war relativ einfach, da der Villacher schon zuvor in der Lederergasse tätig war und das damalige Publikum ihn bereits kannte. Von Anfang an zog das irische Konzept ein breites Publikum an.

„Viele Paare haben sich bei mir verliebt“

Die Irish Bar war schon immer eine „One-Man-Show“, aber zu besonderen Anlässen wie dem St. Patrick's Day, dem Kirchtag oder Halloween gibt es Aushilfen. Im Pub haben sich zahlreiche Paare kennengelernt, verlobt und sogar geheiratet – eine Hochzeit wurde sogar live in die Bar übertragen.

Abseits des Pubs entspannt sich der 57-Jährige beim Eishockey-Schauen in der Villacher Eishalle, wo er seit 42 Jahren Spiele verfolgt, oder bei Motorradtouren im Alpen-Adria-Raum. „Abseits vom Job, wo reden dazugehört, entspanne ich bei diesen Touren alleine. Sie helfen mir wieder herunterzukommen“, verrät Groff. Er ist Vater einer Tochter und Großvater eines dreijährigen Mädchens. Seine „bessere Hälfte“, Petra Groff, heiratete er heuer nach fast 20 Jahren Beziehung. Auch sie ist eine große Stütze im Lokal.

Groff mit seiner Frau Petra © KK/Privat

Am 21. September feiert Danny das 25-jährige Bestehen des Pubs mit einer großen Feier ab 17 Uhr. „Es wird zehn spezielle Getränke in Aktion geben, und auf dem Fernseher werden Fotos der letzten 25 Jahre gezeigt“, freut sich Groff auf ein rauschendes Fest mit seinen Gästen.