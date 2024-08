Traurige Nachrichten für Pizza-, Pasta- und Fischfans in der Draustadt. Am gestrigen Donnerstag, dem 29. August verkündeten die Inhaber des beliebten Restaurants „Stella Marina“, das endgültige Aus für den Betrieb. Die Personalsituation und gesundheitliche Probleme haben zu dem Entschluss geführt.

Gesundheitliche Probleme und Sorgen im familiären Bereich

In einem Statement auf Facebook geben die Inhaber Stefano Buratto und Carmen Jakowenko bekannt, dass die Türen ihres Restaurants für immer geschlossen bleiben. Die letzten Monate seien geprägt von schwierigen Situationen gewesen. Die wirtschaftliche Lage, der Mangel an Personal und Sorgen im familiären Bereich sowie gesundheitliche Probleme hätten eine Fortführung des „Stella Marina“ nicht mehr ermöglicht. „Wir bedanken uns bei unseren lieben Gästen und Freunden für die schöne Zeit, es war uns eine Freude so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben. Es tut uns leid, dass wir uns von vielen nicht mehr persönlich verabschieden konnten“, heißt es von der Eigentümerin.

Das Restaurant Pizzeria „Stella Marina“ bot seinen Gästen typisch italienische Küche, Pizza, Pasta und Fischspezialitäten, sowie Fleischgerichte. Die Pizza wurde im Holzofen gebacken, das Buchenholz sorgte für den typischen italienischen Pizzageschmack. Auch vegane und vegetarische Gerichte zauberte Stefano Buratto, der selbst in der Küche stand und die Gäste mit seinen Kreationen begeisterte. Seine Frau Carmen, erfahrene Gastronomin aus Villach, kümmerte sich um die Wünsche der Gäste.