Erst im Dezember des Jahres 2023 wurde die Eröffnung des Schokoladengeschäfts „Cuore di Cioccolato“ am Unteren Kirchenplatz in Villach gefeiert, zuvor wurde das Ladenlokal, in dem jahrzehntelang das Juweliergeschäft „Kobler“ untergebracht war, aufwendig renoviert. Jetzt ist die Geschäftsfläche leergeräumt, ein paar Waren stehen in der Auslage, darunter ein Schild, das auf einen Flohmarkt hinweist.

In der Auslage werden Restwaren ausgestellt © KLZ/Steiner

Die beiden Betreiber des Schokoladengeschäfts, Adriano und Elsa De Carlo, wollten ursprünglich ein Eiscafé eröffnen, das jährliche Villacher Schokofest „Art&Ciocc“ brachte sie dann auf die Idee für das „Cuore di Cioccolato“. Neben Pralinen und Schokoladen, die die De Carlos aus Rom und Mailand bezogen, konnte man im Geschäft auch verschiedene Liköre, Eis, Kaffee und Croissants erwerben.

Die Betreiber waren am Dienstagnachmittag nicht für die Kleine Zeitung erreichbar.