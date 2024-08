Ab Oktober gibt es in der Villacher Innenstadt eine freie Verkaufsfläche in bester Innenstadtlage mehr. Am Hauptplatz, zwischen dem Modegeschäft „Vianello“ und dem Leberkäsespezialisten „Hanschur“ findet man noch bis Ende September den „Flash Store“. Verkauft wird Herren- und Damenbekleidung. Die Hauptfiliale befindet sich in Lienz, auf diese möchte man sich zukünftig konzentrieren und Villach endgültig den Rücken kehren.

Miete massiv erhöht

„Für uns ist Villach kein Thema mehr“, erzählt einer der beiden Geschäftsführer, Daniel Reichhold. Zusammen mit Philipp Fuchs führt er seit zehn Jahren die Geschäfte in Osttirol und Villach. Der Mietpreis habe sich unter einem neuen Eigentümer massiv erhöht. „Wir waren zehn Jahre hier, aber den Preis wollen wir nicht zahlen“, zeigt sich Reichhold enttäuscht.

Vom Stadtmarketing heißt es, dass nach einer Alternative in der Innenstadt gesucht wird, die Entscheidung der „Flash-Store“-Inhaber scheint aber endgültig zu sein. „Noch bis Ende September verkaufen wir die gesamte Ware minus 30 Prozent ab, dann war es das für uns in der Draustadt“, ergänzt Reichhold.

Damen- und Herrenbekleidung wird noch bis Ende Septermber abverkauft © KLZ/Klaus Steiner

Kein Gastronomiebetrieb in der Liegenschaft gewünscht

Der Hauseigentümer, Unternehmer Andreas Adami, ist auch Besitzer des Gebäudes an der Ecke Postgasse/Italiener-Straße, welches er 2019 zu einem Wohn- und Geschäftshaus umbauen ließ. Seit kurzem befindet sich darin das Plasmaspendezentrum.

Das Geschäft in der Hauptplatzimmobilie steht ab Oktober zur Verfügung. 94 Quadratmeter Verkaufsfläche mit einem Lager und einem WC werden dort für 3760 Euro netto beworben. Es wird explizit in der Anzeige darauf hingewiesen, dass das Lokal nicht für einen Gastronomiebetrieb vermietet wird.