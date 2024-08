Der Rathausplatz Villach verwandelt sich ab 14. August für zwei Wochen (bis 28. August) in einen Beachvolleyballplatz für Profi- wie auch Hobbyspieler. Um den Rathausplatz in eine Bagger-Arena mit einer Spielfläche von 20 mal 12 Metern zu verwandeln, werden rund 150 Tonnen Sand benötigt. Neben der Möglichkeit für Hobbyspieler, die sich bereits einen Platz reservieren können, werden am 17. und 18. August auch 16 Profi-Teams in der Draustadt erwartet, die um den Kärntner Titel kämpfen. Unter diesen Teams befinden sich Staatsmeister, Olympiateilnehmer und Nationalspieler. „Das Angebot ist eine Mischung aus Open Court und den Turnieren sowie den Trainingseinheiten. Der Platz kann stundenweise für einen Preis von zehn Euro pro Stunde angemietet werden“, sagt der Veranstalter Marcus Mitzner. Angemelden kann man sich per E-Mail an info@beachzone-villach.at.