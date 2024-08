Jubiläum feiert die Villacherin Doris Scheriau, die vor zehn Jahren das Geschäft „Kidway“ in der Lederergasse 32 eröffnete. Dort bietet sie ein breites Angebot an Spielzeug, Büchern, regional gefertigter Kleidung und Babyzubehör für Kinder vom Säuglingsalter bis acht Jahren, aber auch Gesellschaftsspiele und Artistikzubehör für Ältere. Der Standort ist in der letzten Dekade gleich geblieben, wurde aber stetig erweitert.

Das Geschäft ist mit dem Erfolg mitgewachsen

„Das Geschäft ist mit dem Sortiment und dem immer größer werdenden Kundenstamm mitgewachsen“, erklärt die Mutter von einem erwachsenen Sohn. Mittlerweile ist es über 100 Quadratmeter groß und ist ein Paradies für Kinder. „Mir war es immer wichtig, pädagogisch wertvolles Spielzeug und regionale Kinderkleidung anzubieten“, erklärt Scheriau, die alleine im Geschäft arbeitet und sich noch nebenher um den eigenen Onlineshop kümmert.

„Meine Kunden, meist Großeltern, können im Geschäft schmökern, sich beraten lassen und wenn die Enkel woanders wohnen, versende ich es gleich, auch als Geschenk verpackt“, erklärt die Unternehmerin ihr Zusammenspiel aus stationärem Handel und Onlineshop. Ihre Kunden im Internet sind zwar überwiegend aus der Nähe, es werden aber auch Bestellungen ins gesamte Bundesgebiet und nach Deutschland geliefert.

Strahlende Kinderaugen findet man im „Kidway“ in der Lederergasse 32 bei Doris Scheriau © KLZ/Steiner

Magnetische Spielsets sind heuer im Trend

„Auch bei Kinderspielzeug gibt es Trends. Heuer sind es die Mäuse von ‚Maileg‘, Matador-Bausätze und magnetische Spielesets“, ergänzt Scheriau. Spielzeug soll die Fantasie der Kinder anregen, ihre motorischen Fähigkeiten stärken und lange halten. „Am liebsten ist mir, wenn die Spielsachen auch noch beim dritten Kind verwendet werden können“, schmunzelt die Spielzeugexpertin. Die klassische Barbiepuppe findet man bei ihr nicht, dafür aber bunte, Stofftiere, die man auch als Handpuppe verwenden kann.

Eine der wenigen elektronischen Produkte im Geschäft sind die, bei Kindern und Eltern sehr beliebte „Toniebox“, samt passenden Figuren. Ein weiteres Angebot im „Kidway“ sind personalisierte Geschenke, wie Schnullerketten, Jutesäcke für Nikolo, Schlüsselanhänger oder T-Shirts, die individuell gestaltet werden können. Die wenige Freizeit, die ihr neben dem Geschäft bleibt, verbringt sie gerne am See.

Das Geschäft ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der „Kidway“-Onlineshop ist natürlich 24 Stunden geöffnet.